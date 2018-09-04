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Hindistan'da sel felaketinin ardından sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü

04 Eylül 2018 Salı 15:16
Hindistan'da sel felaketinin ardından sıçan humması salgını başladı: 2 günde 11 ölü

Hindistan'ın güneyinde sel felakatinin yaşandığı Kerala eyaletinde sıçan hummasından iki gün içinde 11 kişi öldü.

Hükümet, sel sularına temas edenlerin önlem olarak ilaç almasını isterken, sağlık görevlileri böyle bir salgını beklediklerini ancak hazırlıklı olduklarını söylediler.

Kerala'da sel felakatinde Haziran'dan bu yana yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, binlerce kişi çadırlara yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İqbal Babukunju, "Sellerden sonra su yoluyla bulaşan kolera, tifo, ishal, sarılık ve sıçan humması gibi hastalıkların ortaya çıkmasını bekliyorduk. İnsanlar çadırlardan evlerine dönmeye başladı. Ancak klorlanmış birçok evde sel suları hala çekilmedi. Bu yüzden hastalık kaçınılmaz" dedi.

Selden etkilenen 13 bölgeden beşinde sıçan humması görüldü.

KeralaTelif hakkıREUTERS

Kerala eyaletinin Sağlık Daire Başkanı Dr. Saritha R, "Bölgedeki tüm hastanelerde penisilin var. Hastanelere sıçan humması için neler yapılacağına dair genelge gönderdik" diye konuştu.

Sıçan hummasının belirtileri

Sıçan humması (Leptospriosis) sıçanlarla ya da hayvan sıvılarıyla bulaşıyor. Bakteri, vücuda derideki kesiklerden ya da göz, burun ve giriyor.

Hastalıkta ateş, mide bulantısı, kas ağrısı, kusma ve ishal belirtileri görülüyor.

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HindistanSel FelaketiSıçanHaber
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