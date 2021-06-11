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Hindistan'da Sosyalizm evleniyor: Düğüne Komünizm ve Leninizm de davetli

Hindistan’da bu hafta sonu gerçekleştirilecek düğünde damadın adı Sosyalizm. Düğüne damadın ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanı sıra yeğeni Marksizm de katılacak.

11 Haziran 2021 Cuma 14:41
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Hindistan'da Sosyalizm evleniyor: Düğüne Komünizm ve Leninizm de davetli

Hindistan’ın güneyinde bu haftasonu Sosyalizm’in düğünü yapılacak. Ağabeyleri Komünizm ve Leninizm’in yanı sıra minik Marksizm de düğününde onu yalnız bırakmayacak.

Bu isimler, Hindistan Komünist Partisi’nin Tamil Nadu Eyaleti Bölge Sekreteri A. Mohan’ın oğulları ve torununa ait.

AFP’ye konuşan Mohan, “İlk oğlum Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemde dünyaya geldi. Haberlerde her yerde bunun komünizmin sonu olduğu yazıyordu. Ancak insanoğlu yaşadığı sürece komünizmin sonu gelmeyecek, bu nedenle ilk oğluma Komünizm adını verdim” dedi. Mohan, diğer iki oğluna da Leninizm ve Sosyalizm isimlerini vermiş. Leninizm’in beş aylık oğlunun ismi de Marksizm.

Davetiyede orak-çekiç amblemi var

Pazar günü yapılacak Sosyalizm’in düğünü için hazırlanan davetiyenin üzerinde orak-çekiç amblemi yer alıyor.

Sosyalizm’in müstakbel eşinin adı ise büyük babasının koyduğu ve Batı Bengal’deki bir solcunun ismi olan P. Mamata Banerjee.

Kız torun da Kübaizm olacak

Oğullarının isimlerinin hiçbir tuhaf yanı olmadığını savunan Mohan, bazı ‘yoldaşlarının’ çocuklarına Moskova, Rusya, Vietnam ve Çekoslovakya gibi isimler verdiğini ifade etti.

Ancak Mohan oğullarıyla, özellikle de Komünizm’le, zaman zaman okulda alay edildiğini de ekledi. Ayrıca 3 yaşındayken Komünizm’i bir hastane kabul etmek istememiş: "Komünizm isminden korkmuşlardı. Başta birçok sorunla karşılaştım, ancak zamanla işler yoluna girdi."

Mohan dünyaya gelecek kız torununa da Kübaizm ismini vermeyi planladığını söyledi.

Hindistan Soğuk Savaş dönemine Sovyetler Birliği’ne daha fazla olumlu bakmaya başladı. Bu nedenle Stalin, Lenin, Troçki, hatta Sovyetler Birliği’nin resmi gazetesi Pravda gibi isimleri duymak mümkün. Bu, özellikle de ülkenin güneyinde gözlemlenen 

Anahtar Kelimeler:
HindistanSosyalizmKomünizmLeninizm
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