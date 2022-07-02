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Hindistan'da tek kullanımlık plastik yasağı

 Yılda yaklaşık 14 milyon ton plastik kullanan Hindistan, çevre kirliliği ile mücadele için tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 17:57
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Hindistan'da tek kullanımlık plastik yasağı
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CNN’in haberine göre, Hint yetkililer, ülkede büyük bir problem haline gelen çevre kirliliğinin önüne geçmek için adım attı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının yasaklandığı ancak plastik poşetlerin şimdilik yasaktan muaf olduğu belirtildi.

Yasağın; pipet, çatal-bıçak, kulak temizleme çubukları, ambalaj, balonlar için kullanılan plastik çubuklar, dondurma ve sigara paketlerini içerdiği bilgisi paylaşıldı.

Yiyecek-içecek firmaları, söz konusu yasağa uyum sağlamak için kendilerine yeterli zaman verilmediğinden şikayet ederken, bazı uzmanlar yasağı uygulamanın zor olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasa dışı kullanımının, satışının, dağıtımının, stoklanmasının takip edilmesi amacıyla kontrol mekanizması kurulmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 02.07.2022 18:03
Anahtar Kelimeler:
Hindistançevre Kirliliği
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