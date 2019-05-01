Hindistan'da üniversite sınavını kazanamayan 25 kişi intihar etti

Hindistan'ın Telangana eyaletinde üniversiteye giriş sınavında başarısız olduklarını öğrenen 25 öğrenci intihar etti. En son kurbanlar arasında, sonuçları öğrendikten sonra kendisini tren raylarına atan bir genç ile kendisini ateşe verdikten sonra ölen bir öğrencinin olduğu açıklandı.
Gençlerin birçoğu önceki testlerde iyi notlar almış, Telangana eyalet yöneticisi Kalvakuntla Chandrashekar Rao ise soruşturma başlattığını açıklamıştı. Yerel basında yer alan iddialara göre, özel bilgisayar Globearena tarafından yürütülen bir programda kullanılan yeni sistemin testlerin değerlendirilmesinde ciddi kusurlarının ortaya çıkması da sıkıntıya neden oldu.