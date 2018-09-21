Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96789
ALTIN
243.839
DOLAR
6.2698
STERLİN
8.2942
EURO
7.3808
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Sonbahar detoksu için 9 öneri
Sonbahar detoksu için 9 öneri
Doktorlar bile anlamadı, başına sadece astronotların yaşadığı bir olay geldi
Doktorlar bile anlamadı...

Hindistan'da vahşi hayvanlar 79 kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde son 1,5 yılda vahşi hayvanların saldırısı sonucu 79 kişi hayatını kaybetti.

21 Eylül 2018 Cuma 10:57
Hindistan'da vahşi hayvanlar 79 kişiyi öldürdü

Yerel basınının Orman Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, eyalette 18 ayda vahşi hayvanların saldırısı sonucu 79 kişi yaşamını yitirdi.

Vahşi hayvanların ayrıca, 11 bin çiftlik hayvanını telef ettiği, bin 180 hektarlık tarım alanına zarar verdiği kaydedildi.

Halkın kendisini korumak amacıyla yerleşim bölgelerine yakın ormanlık alanlarda yaklaşık 7 bin 400 vahşi hayvanı öldürdüğü belirtildi.

Yerleşim alanlarının ormanlık bölgelere doğru genişlemesi nedeniyle koruma iç güdüsüyle davranan hayvanların insanlara saldırdıkları belirtiliyor.

Hayvanların insanlara saldırmasındaki etkenler, plansız kentleşme ve ormanlık alanların tahrip edilmesi olarak gösteriliyor.

Doğal yaşam alanları tahrip edilen vahşi hayvanların yiyecek bulabilmek için insanların yaşadıkları alanlara yöneldiği, bu nedenle saldırganlaştıkları kaydedildi.

Ülkede insanlara yönelik hayvan saldırılarında artış görüldüğü vurgulanırken, insanlara en çok leoparların saldırdığı bilgisi verildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
HindistanVahşi HayvanlarSaldırıYaşamHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Trump'tan Orta Doğu ülkelerine petrol fiyatı eleştirisi
Trump'tan Orta Doğu ülkelerine petrol fiyatı eleştirisi
Filipinler'de heyelan... Ölü sayısı artıyor
Filipinler'de heyelan... Ölü sayısı artıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim