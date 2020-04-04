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Hindistan'da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine Corona ve Covid isimlerini verdi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 11:40
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Hindistan'da yeni doğan ikizlere Corona ve Covid isimleri verildi

Hindistan basınında yer alan habere göre, Raipur'daki BR Ambedkar Memorial Hastanesi'nde dünyaya gelen biri kız biri erkek ikizlere, corona ve covid isimleri verildi.

Vinay Verma, 26 Mart gece yarısından hemen önce sancıları başlaya hamile karısını motosikletle hastaneye götürdü.

Koronavirüse karşı çok sert önlemlerin alındığı ülkede, oldukça gergin bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen Verma, eşinin komplikasyonlar nedeniyle sezeryanla doğum yaptığını açıkladı.

27 yaşındaki anne ise, “Doğum çeşitli zorluklarla karşılaştıktan sonra gerçekleşti ve bu nedenle ben ve kocam bu günü unutulmaz kılmak istedik. İsimleri Corona ve Covid. İsimler şimdilik bunlar olacak, ancak ilerde değiştirilebilir." dedi.

Anahtar Kelimeler:
HindistanCoronaCovid
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Mehmet 2020-04-04 12:46:15

Bende kktc de dünyaya geldiler sandıydım. Kktc isimler değil nüfüsa katkı dan haber olurdu

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Mehmet 2020-04-04 13:30:40

Bende kktc de dünyaya geldiler sandıydım. Kktc isimler değil nüfüsa katkı dan haber olurdu

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