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Hindistan'da yıldırım 38 can aldı

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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu en az 38 kişi yaşamını yitirdi. Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınlarına tazminat verilecek.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:02
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Hindistan'da yıldırım 38 can aldı

Polis yetkilileri, ülkenin Racastan ve Uttar Pradeş eyaletlerinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırım nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis Anand Srivastava, Racastan eyaletindeki Amber Kalesi yakınlarında 11 kişinin fotoğraf çektirdikleri sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Srivastava, eyalette yıldırım nedeniyle 9 kişinin daha öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Muson yağmurlarının ve yıldırımların görüldüğü Uttar Pradeş eyaletinde de 18 kişi hayatını kaybetti.

Tazminat verilecek

Eyalet yetkilileri, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınlarına tazminat verileceğini duyurdu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı 13-14 Temmuz'da daha fazla yıldırım görüleceği uyarısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl yaklaşık 2 bin kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

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