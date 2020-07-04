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Hindistan'da yıldırım isabet eden 20 kişi öldü

Hindistan’ın Bihar eyaletinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım isabet eden en az 20 kişinin öldüğü aktarıldı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:49
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Hindistan'da yıldırım isabet eden 20 kişi öldü

NDTV kanalındaki habere göre, yetkililer, eyaletin 5 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle 20 kişinin öldüğünü belirtti.

Yetkililer, dün, eyalet genelinde yıldırımlar sebebiyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, iki gün içerisinde yıldırım isabet eden 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 5 bin 350 dolar tazminat verileceğini duyurdu.

Kumar, kötü hava koşulları sebebiyle vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

Daha önce de yıldırım düşmesinden 116 kişi ölmüştü

Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde 25-26 Haziran'da yıldırım isabet eden 116 kişi yaşamını yitirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Hindistan'da her yıl yaklaşık 2 bin kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.

Anahtar Kelimeler:
HindistanYıldırım Düşmesi
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