Hindistan'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 13 ölü!

Hindistan'ın batısında bir yolcu otobüsünün köprüdeki korkuluğa çarptıktan sonra nehre yuvarlanması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, polis yetkilisi Anil Shinde, Maharaştra eyaletindeki Kolhapur kenti yakınlarında bir otobüsün köprüdeki korkuluğa çarptıktan sonra nehre düştüğünü belirterek, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.
Otobüsün nehirden çıkarıldığını anlatan Shinde, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.
Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.