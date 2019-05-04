Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Hindistan'daki Fani kasırgası 8 can aldı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:43
Hindistan'daki Fani kasırgası 8 can aldı
banner44

Hindistan'da dün sabah saatlerinde, 180 kilometre hızla Orissa eyaletinin Puri bölgesinde karaya ulaşan Fani kasırgasında 8 kişi hayatını kaybetti.

"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, eyalet genelinde, kasırga nedeniyle 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Hindistan hükümeti Başsözcüsü Sitanshu Kar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kasırgada 160 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kar, Ulusal Afetle Müdahale Gücünden (NDRF) yapılan açıklamaya dayandırdığı paylaşımlarında, kasırgada kulübe tarzı evler, eski binalar ve seyyar tezgahlarda ciddi hasar oluştuğu belirterek, elektrik ve telefon hatlarının zarar gördüğünü, NDRF ve eyalet güçlerinin, yolları temizlediğini aktardı.

Orissa eyaleti Özel Yardım Komisyonu Başkanı Bishnupada Sethi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasar büyük. Binalar, yollar hasar gördü. Elektrik ve telefon hizmetleri etkilendi." dedi.

Sethi, eyalette hasar değerlendirmesi yapıldığını belirtti.

banner41
Sosyal medyada yer alan görüntüler, kasırganın yol açtığı büyük hasarı gözler önüne serdi.

Diğer yandan Meteoroloji Dairesi, kasırganın, gün içinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Puri bölgesinden karaya varmasının ardından kasırganın şiddetinin gitgide azaldığı bildirilmişti.

Kuvvetli rüzgarın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların Orissa eyaletinde gün boyu sürmesinin beklendiği açıklamada, Fani kasırgasının bu akşama kadar Bangladeş'e ulaşabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Bir milyondan fazla kişiyi yerinden eden fırtınada, ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin uçtuğu, iletişim ağlarının da hasar gördüğü ifade edilmişti.

Orissa eyaleti Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Orissa'da son 24 saatte bir milyondan fazla kişi tahliye edildi. Ganjam'da 300 bin, Puri bölgesinde ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalanlar için yaklaşık 5 bin noktada yemek dağıtılıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Eyalette dün, çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edilirken, okullarda eğitime ara verilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
HindistanFani KasırgasıCanHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rio de Janeiro'da polis tarafından öldürülenlerin sayısında rekor
Rio de Janeiro'da polis tarafından öldürülenlerin sayısında rekor
İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı
İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı
İsrail ordusunun şehit ettiği Filistinli sayısı 4'e yükseldi
İsrail ordusunun şehit ettiği Filistinli sayısı 4'e yükseldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim