Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...
Erkeklerin sizle paylaşmadığı 6 sır!
Erkeklerin de paylaşmadığı sırları var!

Hindistan'daki Ockhi fırtınasında ölü sayısı artıyor

Yerel basına göre, fırtına nedeniyle Tamil Nadu ve Kerala'da 5'er kişi yaşamını yitirdi.

01 Aralık 2017 Cuma 16:13
Hindistan'daki Ockhi fırtınasında ölü sayısı artıyor
banner10

Hindistan'ın Tamil Nadu ve Kerala eyaletlerinde etkili olan Ockhi fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yerel basına göre, fırtına nedeniyle Tamil Nadu ve Kerala'da 5'er kişi yaşamını yitirdi.

Tamil Nadu’nun Kanyakumari bölgesinde yaklaşık 22 balıkçının kaybolduğu, 62 evin tamamen, 240 evin kısmen hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, Kerala sahili açıklarında mahsur kalan 100'den fazla balıkçının da kurtarıldığını açıkladı. 

Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı köyler ve tarlaları su basarken, pek çok yerde elektrik kesintisi yaşandı.

Eyalet hükümeti tarafından kurulan barınaklara bin 44 kişinin yerleştirildiği kaydedildi.

Ulusal Afet Yönetim Kurulu, fırtınanın, Lakşadvip Adalarını saatte 130 kilometre hızla vurabileceği uyarısında bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın eski danışmanı Flynn suçlamaları kabul etti
Trump'ın eski danışmanı Flynn suçlamaları kabul etti
Hindistan'da saatte bir 4 çocuğa cinsel istismar
Hindistan'da saatte bir 4 çocuğa cinsel istismar
BM'den 22,5 milyar dolar insani yardım çağrısı
BM'den 22,5 milyar dolar insani yardım çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim