Hindistan'daki Ockhi fırtınasında ölü sayısı artıyor

Hindistan'ın Tamil Nadu ve Kerala eyaletlerinde etkili olan Ockhi fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Yerel basına göre, fırtına nedeniyle Tamil Nadu ve Kerala'da 5'er kişi yaşamını yitirdi.



Tamil Nadu’nun Kanyakumari bölgesinde yaklaşık 22 balıkçının kaybolduğu, 62 evin tamamen, 240 evin kısmen hasar gördüğü bildirildi.



Yetkililer, Kerala sahili açıklarında mahsur kalan 100'den fazla balıkçının da kurtarıldığını açıkladı.

Yükselen su seviyesi nedeniyle bazı köyler ve tarlaları su basarken, pek çok yerde elektrik kesintisi yaşandı.



Eyalet hükümeti tarafından kurulan barınaklara bin 44 kişinin yerleştirildiği kaydedildi.



Ulusal Afet Yönetim Kurulu, fırtınanın, Lakşadvip Adalarını saatte 130 kilometre hızla vurabileceği uyarısında bulundu.