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Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e çıktı. 44 binden fazla kişi yardım kamplarına yerleştirildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:50
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Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 61'e yükseldi

NDTV kanalının haberine göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e çıktığı belirtilirken 3 bin 371 köyün sular altında kaldığı ve 128 bin hektarlık tarım ürününün yok olduğu belirtildi.

Eyaletten akan Brahmaputra ve 8 nehirde suyun tehlike seviyesinin üstüne çıktığı aktarılan açıklamada, Assam'ın 33 bölgesinin 26'sında 3 milyon 400 binden fazla kişinin yıkıcı sel sularından etkilendiği kaydedildi.

44 bin kişi kamplara yerleştirildi

Açıklamada, sellerden etkilenen 44 binden fazla kişinin yardım kamplarına yerleştirildiği ifade edildi.

Eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarında yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü.

Afetten etkilenen bölgelerde ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaziranga Milli Parkı'nın çok büyük kısmı sular altında kaldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 80'inin sel nedeniyle sular altında kaldığı bildirildi.

Orman dairesinden yapılan açıklamada, selde parktaki 66 hayvanın telef olduğu ve 170 hayvanın kurtarıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
HindistanSel
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