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Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 10 milyondan fazla kişi etkilenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 136’ya çıktı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:50
Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı

Hindustan Times’ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle eyaletlerden Bihar'da 78, Assam'da 39, Meghalaya'da 8, Uttar Pradeş'te 6, Mizoram’da ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, Bihar'da 5,5 milyon, Assam'da ise 5,4 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, sel bölgelerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Assam genelinde 4 bin evin hasar gördüğü, Meghalaya'da 155 bin kişinin selden etkilendiği aktarıldı.

Toplamda selden 10 milyonun üzerinde insanın etkilendiği belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Bihar'ın 9 bölgesinde 21-23 Temmuz'da yağış beklendiğini açıklarken, Kerala eyaletinin 3 bölgesinde kırmızı alarm uyarısında bulundu.

Assam ve Bihar eyaletlerinde silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirilmişti.

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğramış, Mizoram'da da taşan nehirler nedeniyle 32 köy sular altında kalmış ve en az bin aile tahliye edilmişti.

Assam'daki Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, aralarında bir fil ve dört gergedanın olduğu 30 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.

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HindistanSelHaber
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