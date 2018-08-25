Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 417'ye ulaştı. 

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:28
Hindistan'daki yağışlar can almaya devam ediyor

Ülke basınındaki haberlere göre, bölgede haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 417 oldu. 

Sellerden dolayı 36 kişinin halen kayıp olduğu eyaletteki yağışlardan yaklaşık 800 bin kişi etkilendi, 5 bin 645 kişi de sığınma merkezine yerleştirildi.

Bölgede yağışların durmasıyla sular çekilirken, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü

Kerala'da, binlerce hane sular altında kalırken, 32 bin 500 hektarlık tarım alanı kullanılamaz hale geldi.

Eyaletteki hasarın yaklaşık 3 milyar dolar olduğu belirtildi. 

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
HindistanYağışlarSelDünyaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biri gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi
Biri gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD’li senatör McCain hayatını kaybetti
ABD’li senatör McCain hayatını kaybetti
Washington’da Arakan protestosu
Washington’da Arakan protestosu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim