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Hindistan'daki yangında ölü sayısı 20'ye çıktı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:40
Hindistan'daki yangında ölü sayısı 20'ye çıktı
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Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta dün bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Surat kentinin Sarthana bölgesinde özel derslerin verildiği bir binada çıkan yangında 5 öğrencinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

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Yetkililer, 20 öğrencinin bir kısmının yangında bir kısmının da binadan atlamaları sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Yangında yaralanan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

İtfaiye yetkilileri, yanıcı maddenin kullanıldığı çatı yüzünden yangının hızla yayılmış olabileceğini kaydetti. 

Başbakan Narendra Modi sosyal medya hesabı Twitter'dan ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, yetkililerin olayla ilgili gerekenleri yapacağını belirtti.

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