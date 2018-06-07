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Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe

Hindistan hükümeti uzay programı için 1,5 milyar dolarlık bütçeyi onayladı...

07 Haziran 2018 Perşembe 16:53
Hindistan'dan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe

Hindistan hükümeti uzay programı için 1,5 milyar dolarlık bütçeyi onayladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, uzay programı için ayrılan 1,5 milyar dolarlık bütçenin Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan kabine tarafından onaylandığı bildirildi.

Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh ise bu bütçenin onaylanmasının önemine dikkati çekerek, 4 tonu bulabilen daha ağır uyduların fırlatılmasında diğer ülkelerdeki fırlatma üslerine ihtiyaçları kalmayacağını vurguladı.

Singh, onaylanan bütçe çerçevesinde 4 yıl içerisinde çok sayıda uydunun fırlatılacağını söyledi.

Hindistan şubat ayında 31 uydu fırlatmıştı.

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Hint 2018-06-07 17:15:28

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