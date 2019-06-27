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Hindistan Hava Yolları uçağında bomba ihbarı

Hindistan, Mumbai - ABD, Newark seferini gerçekleştiren AI191 uçuş kodlu Hindistan Hava Yolları uçağı bomba ihbarı sebebiyle Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:57
Hindistan Hava Yolları uçağında bomba ihbarı

Hindistan, Mumbai - ABD, Newark seferini gerçekleştiren AI191 uçuş kodlu Hindistan Hava Yolları uçağı bomba ihbarı sebebiyle Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi uçağın, Hindistan Hava Yolları uçağına Stansted Havalimanına inmesi için refakat ettiğini bildirdi.

Stansted Havalimanının Twitter hesabında, Acil iniş gerçekleştiren Hindistan Hava Yolları uçağı sebebiyle pistin bir süre için güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı ve ardından tekrar operasyona açıldığı notu bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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