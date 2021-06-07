Hindistan şimdi de Kovid-19 geçiren çocuklarda baş gösteren öldürücü organ iltihaplanmasıyla boğuşuyor

Yeni tip koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 100 bin 636 yeni vaka ve 2 bin 427 ölüm kayıtlara geçerken, bası hastalarda çok nadir görülen bir mantar enfeksiyonu olan mukormikoz (kara mantar hastalığı) görülmesinin ardından yeni bir sorun çıktı. Kovid-19 geçirip iyileştiği sanılan çocukların bazısında çok nadir görülen öldürücü bir inflamatuar sendrom baş gösterdi. 200'ü başkent bölgesi Delhi'de olmak üzere ülke çapında 2000'den fazla Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) vakası bildirildi.

Yüksek ateşle başlayıp organlarda iltihaplanmaya yol açan MIS-C, son olarak Türkiye'de Kovid-19 geçirip iyileşen 8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın geçen hafta ölümüne neden olmuştu.

Kovid-19 geçiren 5-15 yaştaki çocuklarda 2-6 hafta sonra görülebilen MIS-C yüksek ateş, baş ağrısı, vücudun herhangi bir yerinde cilt kızarıklığı veya döküntüsü, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, göğüste gitmeyen ağrı, kusma, ishal, yorgunluk, bilinç bulanıklığı, uyanamama veya uyanık kalamama hali, morarmış veya mavimsi dudaklar gibi belirtiler gösteriyor.

Nisanda yapılan bir araştırmaya göre MIS-C'ye yakalanan çocukların yarısı halüsünasyon ve felç gibi nörolojik semptomlar veya belirtiler de gösterdi.

Hastalık beyin, akciğerler, kalp, böbrekler, karın içindeki organları, karaciğer ve diğer organlarda iltihaplanmaya yol açıyor.

Hindistan'daki verilere göre MIS-C görülen çocukların yaklaşık yüzde 70'inin yoğun bakım tedavisi alması gerekiyor.

The Times'a konuşan Delhi Lady Hardinge Tıp Fakültesi Pediyatri Direktörü Dr. Harish Pemde, MIS-C'nin kalp, solunum yolları ve gözlerde bozulmaya yol açtığını belirterek "Bundan iyileşen çocukların uzun vadeli yaşam kalitesi, organların ne derece etkilendiğine bağlı olacaktır" uyarısını yaparak ekledi:

"Erken aşamada tedavisi görece daha kolay olduğundan erken teşhis önemli."

Amerika Nöroloji Akademisi, Kovid-19'lu pediyatrik hastaları bu endişe verici belirtilerden herhangi birini gösterip göstermediklerini anlamak için çok dikkatli gözlem ve muayeneden geçirmeleri gerektiği ikazında bulundu.

İlkin 2020'de teşhis edilen MIS-C'nin ilkin genelde 5 yaşından küçük çocukları etkileyen ve kan damarlarının duvarlarında iltihaplanmaya neden olan Kawasaki hastalığıyla bağlantılı olduğu sanılmıştı. İlk olarak Nisan 2020'de Britanya, İtalya ve İspanya'da bildirilen MIS-C vakaları, mayısta ABD'de ortaya çıkmıştı.