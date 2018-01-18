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Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi

Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V füzesi, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı...

18 Ocak 2018 Perşembe 12:01
Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi
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Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin ve Rusya'yı vurabilecek menzile sahip füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.

Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere, dünyada uzun menzilli balistik füzelere sahip ülkeler.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

Hindistan, sınır anlaşmazlığı nedeniyle daha önce Pakistan ve Çin ile savaşa girmişti. Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü. Hindistan ile Pakistan arasında üç savaşa neden olan Keşmir bölgesiyle ilgili anlaşmazlık ise halen devam ediyor.

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