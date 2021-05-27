Hindistan'da 1 günde 3 bin 847 can kaybı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 211 bin 298 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 847 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 369 bin 93'e, toplam can kaybı ise 315 bin 235'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 633 bin 951'e çıkarken 2 milyon 419 bin 907 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Uygulanan aşı sayısı 202 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 202 milyon 70 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.