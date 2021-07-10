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Hindistan’da 14 kişide Zika virüsü tespit edildi

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"Aedes aegypti" türü sivrisinek sokmasıyla insanlara bulaşan Zika virüsü, Hindistan'da 14 kişi de tespit edildi. Kerala Sağlık Bakanı, muson yağmurlarından etkilenen bölgelerin sivrisineklerin üreme alanı haline geldiğini belirtti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:20
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Hindistan’da 14 kişide Zika virüsü tespit edildi

Hindistan’ın Kerala eyaletinde, 14 kişide Zika virüsüne rastlandı.

BBC’nin haberine göre, Kerala Sağlık Bakanı Veena George, yaptığı açıklamada, Thiruvananthapuram (Trivandrum) kentinde 14 kişide Zika virüsü tespit edildiğini doğruladı.

George, virüsün ilk kez, 28 Haziran'da baş ağrısı, ateş ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki hamile bir kadında görüldüğünü belirtti.

Bakan açıklamasında, muson yağmurlarından etkilenen bölgelerin sivrisineklerin üreme alanı haline geldiğini dile getirdi.

NASIL BULAŞIYOR?

Zika virüsü, insanlara enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:10
Anahtar Kelimeler:
HindistanZika Virüsü
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