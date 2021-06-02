Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
3 gün daha tutukluluk emri
3 gün daha tutukluluk emri

Hindistan'da ağır bilanço!

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 207 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:12
38 Okunma
Hindistan'da ağır bilanço!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 132 bin 788 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 3 bin 207 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 307 bin 832'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 335 bin 102 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 8, iyileşme oranının ise yüzde 92,5 olduğu ülkede halen 1 milyon 793 bin 645 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 215 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 218 milyon 550 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Avusturya’da camilere ırkçı levhalar asıldı
Avusturya’da camilere ırkçı levhalar asıldı
Azerbaycan-Ermenistan gerginliği
Azerbaycan-Ermenistan gerginliği
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim