Hindistan'da ağır bilanço!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 132 bin 788 vaka kaydedilirken, virüse yakalanan 3 bin 207 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 307 bin 832'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 335 bin 102 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkati çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif test oranının yüzde 8, iyileşme oranının ise yüzde 92,5 olduğu ülkede halen 1 milyon 793 bin 645 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 215 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 218 milyon 550 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.