Hindistan’da Bengal kertenkelesine tecavüz eden 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin, suçlu bulunmaları durumunda 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hindistan’ın Maharashthra eyaletindeki Gothane kenti yakınlarındaki Sahydari Kaplan Koruma Alanı’nda bir Bengal kertenkelesine tecavüz ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

‘Avcı’ oldukları bildirilen şüphelilerin, Gabha bölgesindeki Sahydari Kaplan Koruma Alanı’nın merkez bölgesine izinsiz girdiği ve burada tecavüz suçunu işlediği belirtildi.

4 şüphelinin cep telefonlarını kontrol eden Maharashtra Orman Departmanı yetkililerinin, tecavüz anının görüntülerini ele geçirdiği bildirildi.

Yetkililer, ormanda dolaşırken çekilen görüntülerinin yardımıyla şüphelilerin izini sürdü. Olayla ilgili daha fazla ayrıntı veren yetkililer, üç sanığın Konkan bölgesinden Chandoli köyüne avlanmak için geldiklerini aktardı.

Departman yetkilileri, şüphelilere yönelik suçlamaları Hindistan Ceza Mahkemesi’ne taşıyacak. Yetkililerin aktardığına göre, zanlılar mahkemeye çıkarılacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacak.

Bengal kertenkelesi, 1972 tarihli Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında koruma altına alınmış bir tür. Şüphelilerin bu sebepen ötürü 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.