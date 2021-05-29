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Hindistan'da can kaybı 320 bini aştı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 617 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, yaklaşık 208 milyon 900 bin doz aşı yapıldığı duyuruldu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:49
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Hindistan'da can kaybı 320 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 173 bin 790 vaka, son 7 haftanın en düşük vaka sayısı olurken virüs nedeniyle 3 bin 617 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Gerçek vaka sayıları daha yüksek olabilir

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 729 bin 247'ye, toplam can kaybı ise 322 bin 512'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 25 milyon 178 bin 11'e çıktı, 2 milyon 228 bin 724 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Uygulanan aşı sayısı 208 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında yaklaşık 208 milyon 900 bin doz aşı yapıldığı duyuruldu.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:01
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistan
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