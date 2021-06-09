Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Hindistan’da Covid düşüyor, kara mantar artıyor

Geçtiğimiz ay Covid vakalarının 400 bini aştığı Hindistan’da art arda ikinci gün 100 binin altında vaka sayısı bildirildi. Vaka sayılarının her geçen gün azaldığı ülkede, kara mantar olarak adlandırılan mukormikoz hastalarının sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vaka sayılarının 92 bin seviyelerine düştüğü ülkede halihazırda 28 binden fazla kara mantar vakasının bulunduğunu açıkladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 15:31
415 Okunma
Hindistan’da Covid düşüyor, kara mantar artıyor

Corona virüsün ikinci dalgasından sert bir şekilde etkilenen Hindistan’da art arda ikinci günde vaka sayıları 100 binin altına indi.

Geçtiğimiz ay vaka sayılarının 400 bini aştığı ülkede vaka sayıları azalırken “kara mantar” olarak adlandırılan mukormikoz vakalarının arttığı belirtildi.

Son 24 saatte 92 bin 596 yeni vaka, 2 bin 219 can kaybı bildiren ülkede, Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 28 binden fazla mukormikoz vakası olduğunu söyledi.

İLAÇ KITLIĞI YAŞANIYOR

Ülkede en yüksek “kara mantar” vakalarının Maharashtra ve Gujarat'ta olduğu belirtilirken ülkedeki birçok şehirde hastalığı tedavi etmek için kullanılan ilaçların eksik olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı Vardhan, "En yüksek kara mantar vaka sayısı 6 bin 329 ile Maharashtra'da kaydedildi” derken “Maharashtra’nın ardından 5 bin 486 ile Gujarat ve ardından Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Karnataka, Delhi ve Andhra Pradesh geliyor" dedi.

Ülkede başta Bihar ve Andhra Pradesh eyaletleri olmak üzere birçok eyalette yetkililer, düzensiz tedarik nedeniyle hayat kurtaran mantar önleyici ilaçlarlarda kıtlık yaşandığını belirtti.


KISITLAMALAR HAFİFLETİLMİŞTİ

Covid-19 salgınının ikinci dalgasının büyük can kaybına yol açtığı Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün düşerken ülkede bazı eyaletler karantina önlemlerini hafifletmeye başladı.

Başta başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai olmak üzere birçok şehirde kısıtlamalar gevşetilirken, uzmanlar ülkede aşılamanın çok yavaş ilerlediğini ve varyantların oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak kısıtlamaların çok temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini savundu. 

Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
HindistanCoronavirüsKoronavirüsKara Mantar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi
İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi
Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı
Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim