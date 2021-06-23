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Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı 40'a yükseldi

Hindistan’da sağlık yetkilileri, ülkede endişe verici yeni bir "Delta Plus" corona virüs türünün her geçen gün daha da arttığını açıkladı. Ülkede şu ana dek 40 Delta Plus varyantı vakası görüldü. Federal sağlık sekreteri Rajesh Bhushan, Delta Plus'ın dünyada hızlıca yayılan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:46
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Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı 40'a yükseldi

Hindistan’da, corona virüsün Delta varyantının (B.1.617) ardından ortaya çıkan Delta Plus varyantının vaka sayısı 40’a yükseldi.

Ülkede Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görüldüğü bildirilmişti.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Delta Plus varyantı Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi.

Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'e yeni varyantının yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber corona virüse karşı alınan önlemlerin artırılması talimatı verildi.

DAHA BULAŞICI VE TEHLİKELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan varyantının baskın tür haline geldiğini ve daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı. 

Yeni belirlenen Delta Plus varyantının ise Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor.

ÜÇÜNCÜ SALGINI TETİKLEYEBİLİR

Maharashtra'daki Hindistanlı sağlık uzmanlarına göre, Delta Plus ülkede üçüncü bir salgın dalgasını tetikleyebilecek.

Hindistan'da açıklanan son verilere göre toplam corona virüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a ulaşırken corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bin 691 oldu.

Son Güncelleme: 23.06.2021 16:24
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