Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı 40'a yükseldi

Hindistan’da sağlık yetkilileri, ülkede endişe verici yeni bir "Delta Plus" corona virüs türünün her geçen gün daha da arttığını açıkladı. Ülkede şu ana dek 40 Delta Plus varyantı vakası görüldü. Federal sağlık sekreteri Rajesh Bhushan, Delta Plus'ın dünyada hızlıca yayılan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi.