Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Hindistan'da 'Diriliş Ertuğrul' konseptli restoran açıldı

Türkiye'de 2014-2019 yıllarında TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir restoranın konseptine ilham kaynağı oldu.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:40
14 Okunma
Hindistan'da 'Diriliş Ertuğrul' konseptli restoran açıldı

'Free Press Kashmir' internet sitesinin haberine göre, başkent Srinagar'da mekan tasarımı için söz konusu diziden esinlenilen bir kafe-restoran açıldı.

'Kardeşler–The Kashmir Cafe' adı verilen restoranın duvarları, dizi karakterlerinin portreleriyle süslenirken; dizideki çok sayıda eşya ve aksesuar iç mekan düzenlemesinde kullanıldı.

Restoranın kurucusu ve işletmecisi Şadab, dizinin temelinin güçlü ahlaki ve etik değerlere dayandığını, bu yüzden Keşmir halkı tarafından beğenilip benimsendiğini söyledi.

Cammu Keşmir'de çok canlı bir kafe ve restoran kültürü olduğunu, birbirinden yenilikçi ve yaratıcı tema-kafelerin açıldığını ifade eden Şadab, "Diriliş Ertuğrul'un tüm dünyada ve de Keşmir'de elde ettiği başarı düşünüldüğünde, Keşmir'de birisinin dizinin temasını bir restoran veya kafe konseptine dönüştürmesi an meselesiydi. Bunu yapan biz olduk" diye konuştu.

Diriliş Ertuğrul temalı restoran Kardeşler-The Kashmir Cafe'de Orta Doğu, Türk ve Hint-Babür mutfağından ürünler sunuluyor.

İşletme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle şu an yalnızca gel al ve evlere paket servis usulüyle çalışıyor.

Son Güncelleme: 02.07.2021 16:03
Anahtar Kelimeler:
HindistanDirilis Ertuğrul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan aşı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan aşı yapıldı
Rusya'da salgında art arda 4. günde rekor
Rusya'da salgında art arda 4. günde rekor
Özyiğit: “Sn. Arıklı Kıb Tek’i Batağa Sürüklüyor”
Özyiğit: “Sn. Arıklı Kıb Tek’i Batağa Sürüklüyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim