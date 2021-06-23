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Hindistan'da en çok çocuğu yapan aileye para ödülü

Hintli yetkililer, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde yaşıyor olmalarına rağmen aileleri daha çok çocuk yapmaya teşvikten de geri durmuyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:51
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Hindistan'da en çok çocuğu yapan aileye para ödülü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram eyaletinde en çok çocuğu yapan aileye para ödülü verilecek.

Ekonominin halini beğenmeyen Mizoram Spor, Gençlik İşleri ve Turizm Bakanı Robert Romawia Royte, kendi ailesinin işlettiği 'Northeast Consultancy Services' (Kuzeydoğu Danışmanlık Hizmetleri) kurumunun, en çocuklu aileye sertifika ve 100 bin rupi (1345 dolar) vereceğini duyurdu. Ödül için en az kaç çocuk olması gerektiğine dair ise bir sınırlama yok.

Ülkede kilometre başına ortalama 382 kişi düşerken son yıllarda nüfusun ve doğurganlık oranının düşük olduğu Mizoram'da kilometreye ortalama 52 kişi düşüyor.

Dünyanın en kalabalık ailesine sahip olduğu sanılan Ziano Chana, Mizoram'da geçen hafta 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Çok eşliliğin serbest olduğu dini bir tarikatın başında bulunan Chana'nın 38 eşi, 89 çocuğu ve 36 torunu vardı. Mizoram Eyaleti Başbakanı Pu Zoramthanga, Chana'ya dair haberlerin ardından bölgeye gelen turistlerde artış olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 23.06.2021 16:20
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