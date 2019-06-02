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Hindistan’da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı

02 Haziran 2019 Pazar 16:08
Hindistan’da leopar, bebeği ailesinin yanından kaçırdı
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Hindistan’da bir leopar, girdiği evde ailesi ile uyumakta olan bebeği kaçırdı. Bebeğin cesedi, evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.

Olay, Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Chandrapur şehrindeki bir kasabada meydana geldi.

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Hindistan televizyon kanalı NDTV'de yer alan habere göre bir eve giren leopar, anne ve babasıyla birlikte uyumakta olan 9 aylık bir bebeği alıp, evin yakınındaki ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Uyandıklarında bebeklerini göremeyen çift ise hemen orman zabıtasına durumu bildirdi.

Başlatılan arama çalışmaları sırasında ise bebeğin cesedi evinden yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulundu.

Ayrıca, orman zabıtasının leoparı yakalamak için çevreye, güvenlik kameraları ve kafesler yerleştirdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
LEOPARHindistanBebekHaber
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