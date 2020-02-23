Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’ın Goa eyaletinde MiG-29K tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 10.30 civarında, rutin eğitim uçuşu sırasında MiG-29K uçağı Goa'da düştü. Uçağın pilotu güvenli bir şekilde fırlatma koltuğu ile atladı ve kurtarıldı. Söz konusu olayı araştırmak için soruşturma talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.