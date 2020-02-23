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Hindistan’da savaş uçağı düştü

Hindistan’da savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu ile atladığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

23 Şubat 2020 Pazar 10:33
Hindistan’da savaş uçağı düştü
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Hindistan’ın Goa eyaletinde MiG-29K tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 10.30 civarında, rutin eğitim uçuşu sırasında MiG-29K uçağı Goa'da düştü. Uçağın pilotu güvenli bir şekilde fırlatma koltuğu ile atladı ve kurtarıldı. Söz konusu olayı araştırmak için soruşturma talimatı verildi" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
HindistanUçak Kazası
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