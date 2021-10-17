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Hindistan’da sel ve toprak kayması: En az 18 ölü

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine ve heyelana yol açtı.

17 Ekim 2021 Pazar 17:39
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Hindistan’da sel ve toprak kayması: En az 18 ölü
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Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine ve heyelana yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Hindistan’da sel ve toprak kayması: En az 18 ölü - 1

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışlar sel felaketine ve heyelana yol açtı.

Hindistan’da sel ve toprak kayması: En az 18 ölü - 2

HİNDİSTAN'DA SEL FELAKETİ: TAŞAN NEHİR EVLERİ YIKTI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Hindistan’da sel ve toprak kayması: En az 18 ölü - 3

Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu, hava kuvvetleri ve donanması katıldı. Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, tüm hükümet kurumlarının etkilenen bölgelerdeki insanları kurtarmak, toprak kayması ve sel riski olan bölgelerde yaşayanları tahliye etmek için görevlendirildiğini söyledi.

Hindistan’da sel ve toprak kayması: En az 18 ölü - 5

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, etkilenen bölgelerde barınaklar kurulduğu belirtilerek, Covid-19 salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca yağışların hafif ve orta dereceli olarak süreceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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