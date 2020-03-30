Hindistan’da sıra dışı karantina: 14 gün boyunca ağaçlarda yaşayacaklar

Hindistan’ın Chennai şehrinden Batı Bengal'deki Purulia bölgesine dönen yedi köylü, koronavirüs önlemleri kapsamında gidecek başka yerleri olmadığı için kendilerini ağaçlarda karantinaya aldılar.

Köylüler 14 gün boyunca ağaçlardan inmeyecek.

1071 kişinin virüs ile mücadele ettiği, 29 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan’da geçtiğimiz günlerde 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Chennai'den Batı Bengal'deki Purulia bölgesine dönen yedi köylü ise sıra dışı bir şekilde karantinya alındı.



Kendilerini 14 gün boyunca ailelerinden izole etmeleri tavsiye edilen grup, ailelerini ve komşularını korumak için ağaçlarda yaşamaya karar verdi.

Dalların üzerine platform kuran 7 köylü, 14 günü burada yaşayarak geçirecek.



İngiliz The Mirror gazetesine konuşan 7 köylüden biri olan Bijoy Sing Laya, doktorların tavsiyeleri üzerine bu kararı aldıklarını belirterek “Evlerimizde ayrı odalarımız yok ve köyümüzde karantinada kalmamız gerektiğine karar verdik. Bu nedenle ağaçların üstünde yaşamaya karar verdik” dedi.