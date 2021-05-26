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Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 157 can kaybı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:19
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Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 157 can kaybı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 208 bin 921 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 4 bin 157 kişi öldü.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Gerçek vaka sayıları daha yüksek olabilir

Hindistan'da toplam vaka sayısı 27 milyon 157 bin 795'e, toplam can kaybı ise 311 bin 388'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 24 milyon 350 bin 816'ya çıkarken halen 2 milyon 495 bin 591 hastanın tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Uygulanan aşı sayısı 200 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 200 milyon 660 bin doz aşı yapıldığı açıklandı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümünün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHindistan
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