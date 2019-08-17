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Hindistan’dan nükleer gözdağı! ‘Neler olacağı şartlara bağlı’

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin, herhangi bir ülkeye karşı nükleer güç kullanan ilk taraf olmayacağını taahhüt ettiği nükleer politikasında değişime gidebileceğini bildirdi. Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, ABD Başkanı Trump ile Hindistan'ın uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü Cammu Keşmir'deki mevcut durumu görüşerek, endişelerini aktardığı bildirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:31
Hindistan’dan nükleer gözdağı! ‘Neler olacağı şartlara bağlı’

Bakan Singh, Rajatsthan eyaletinde bulunan Pokhran şehrindeki nükleer deneme merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan’ın yıllardır benimsediği “nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama” politikasını değiştirebileceğini ifade etti. Hükümetin, nükleer bir savaşı tetikleyebilecek, herhangi bir ülkeye karşı nükleer gücü ilk kullanan ülke olmama politikasını kararlı bir şekilde uyguladığını savunan Singh, ancak “gelecekte neler olacağının şartlara bağlı olduğunu” aktardı. Singh, Hindistan’ın Pakistan ile nükleer silahlanma yarışını başlatan lider olarak anılan Hindu milliyetçisi eski başbakanlarından Atal Bihari Vajpayee’ı da andı.

MİSİLLEME AMAÇLIYDI

Hindistan, 2003 yılında yayınladığı nükleer doktrini kapsamında, nükleer silahları yalnızca ülke topraklarına ya da herhangi bir yerdeki Hint askeri gücüne karşı yapılacak olası bir nükleer saldırı karşısında misilleme amaçlı olarak kullanmayı taahhüt ediyor. Doktrin kimyasal ya da biyolojik saldırılara karşı da misilleme yapılmasını kapsıyor. Doktrin, Hindistan’daki hükümetlere, kaynakları güvenilir ve caydırıcı oranda nükleer güç inşa etme ve devamlılığı sağlama yetkisi veriyor.

İktidarda bulunan Hindistan Halk Partisinin (BJP) 2014 yılında yayınladığı seçim manifestosunda da Hindistan’ın nükleer doktrininin gözden geçirileceği ve güncelleneceği taahhüt edilmiş fakat aynı söz 2019’da yayınlanan manifestoda yer almamıştı.

TRUMP’LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan’ın uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü Cammu Keşmir’deki mevcut durumu telefonda görüşerek, endişelerini aktardığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, yaptığı açıklamada, “Başbakan Han ve ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan işgali altındaki Keşmir’de süregelen durumla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, ABD Başkanına Pakistan’ın tutumunu bildirdi ve bölgesel barışı tehdit eden, (Hindistan tarafından atılan) son adımlar ile Keşmir konusundaki endişemizi aktardı” ifadelerini kullandı. Kureyşi, iki liderin, konuya ilişkin “sürekli” irtibat halinde olma konusunda mutabık kaldığını belirtti. AA

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