Hint doktorlar: Corona virüsün delta varyantı işitme kaybı ve kangrene neden oluyor

İşitme bozukluğu, şiddetli mide rahatsızlıkları ve kangrene yol açan kan pıhtıları tipik olarak Covid-19 hastalarında görülmeyen semptomlar... Ancak, Hindistan'daki doktorlar tarafından bu hastalıklar B1617 veya delta olarak bilinen corona virüs varyantıyla ilişkilendirildi. İngiltere ve İskoçya'daki çalışmalar da şu anda Birleşik Krallık’ta baskın olan varyantın hastaneye yatış riskini artırdığını gösterdi.

SON 6 AYDA 60'DAN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Bununla birlikte, delta varyantı son altı ayda Türkiye de dahil olmak üzere 60'tan fazla ülkeye yayıldı ve Avustralya'dan ABD'ye seyahat kısıtlamalarını tetikledi. Singapur, mutasyonun, yerel Covid vakalarının yüzde 95'ini oluşturduğunu buldu. Daha yüksek bulaşma oranları ve aşıların etkinliğindeki azalma, mutasyonlu corona virüsün etkilerini anlamayı özellikle kritik hale getirdi.

İSHALİN EŞLİK ETTİĞİ DAHA FAZLA COVİD-19 VAKASI VAR

Güney Hindistan'ın en büyük şehri Chennai'deki Apollo Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık doktoru olan Abdul Ghafur, “Bu yeni klinik vakaların B.1.617 ile bağlantılı olup olmadığını analiz etmek için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyacımız var. Şu anda pandeminin ilk dalgasından daha fazla ishalli Covid hastası görüyoruz” dedi.

“YENİ DÜŞMAN”

Ghafur, "Geçen yıl yeni düşmanımızı öğrendiğimizi düşündük ama değişti. Corona virüs, ortaya çıkan mutasyonlarıyla çok öngörülemez hale geldi" ifadelerini kullandı.

Hindistan genelinde hastaları tedavi eden altı doktora göre, mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı ülkedeki Covid-19 hastalarının yaşadığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. İlk olarak sırasıyla Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilen beta ve gama varyantları, geçen ay New South Wales Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, olağan dışı klinik belirtileri tetiklediğine dair çok az kanıt gösterdi veya hiç göstermedi.

DELTA VARYANTI HASTALARDA KAN PIHTILARI GELİŞİMİNİ ARTIRIYOR

Son iki ay içinde Hindistan’ın en büyük hastanelerinden biri olan Seven Hills Hastanesi'nde sekiz hastayı trombotik komplikasyonlar nedeniyle tedavi eden Mumbai kardiyolog Ganesh Manudhane, bazı hastalarda mikro trombüs veya küçük kan pıhtıları geliştirdiğini ve bu durumun etkilenen dokuların ölmesine ve kangren gelişmesine neden olduğunu söyledi. Manudhane, bu durumda hastaların parmakları ya da bir ayağını kesmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Geçen yılın tamamında üç ile dört vaka gördüm ve şimdi haftada bir hasta kangren oluyor" dedi.

ALFA VARYANTINDAN YÜZDE 50 DAHA BULAŞICI

Diğer taraftan Hindistan, geçen yılki 10,3 milyona kıyasla bu yıl şimdiye kadar toplam 18,6 milyon Covid vakası bildirdi. Hükümet tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, delta varyantı ülkenin daha ölümcül ikinci dalgasının "birincil nedeni"ydi. Ayrıca, delta varyantının ilk kez İngiltere’de tepit edilen alfa varyantından yüzde 50 daha bulaşıcı olduğu bildirdi.

Araştırmacılar, daha önce yaptıkları açıklamalarda alfa varyantının, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonundan yüzde 40 ile 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

FARKLI YAŞ GRUĞLARINDA KAN PIHTILARI ORTAYA ÇIKIYOR

Bu nedenle vakalardaki artış, nadir görülen Covid-19 komplikasyonlarının görülme sıklığında bir artışa neden olmuş olmuş olabileceği düşünülüyor. Yine de Manudhane, geçmişte pıhtılaşma ile ilgili sorunları olmayan yaş gruplarındaki hastalarda gördüğü kan pıhtıları karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Manudhane, “Kangren vakalarındaki artışın delta varyantı nedeniyle olabileceğinden şüpheleniyoruz. Şu anda neden bazı insanlarda pıhtı geliştirip bazılarında gelişmediğini araştırmak için veri topluyoruz” dedi.

İŞİTME KAYBI VE ŞİDDETLİ BADEMCİK İLHTİHABI VAKALARI ARTTI

Diğer taraftan Hint doktorlar bağırsakları besleyen kan damarlarında oluşan ve hastaların mide ağrısı yaşamasına neden olan pıhtı örnekleri bulduğunu söyledi.

Mumbai'deki King Edward Memorial Hastanesi'nden kulak burun boğaz cerrahı Hetal Marfatia ise bazı Covid hastalarının işitme kaybı, boyun çevresinde şişlik ve şiddetli bademcik iltihabı yaşadığını açıklayarak, “İkinci dalgada her insan farklı belirtiler gösteriyor" dedi.

Haydarabad'daki Yashoda grubu hastanelerde çalışan bir çocuk doktoru olan Chetan Mundada, Hindistan'daki mevcut salgının en endişe verici yönünün virüsün çocuklar da dahil olmak üzere yayılma hızı olduğunu söyledi.

AİLENİN TÜM ÜYELERİNİ ETKİLİYOR

Apollo'dan Ghafur, geçen yılın aksine, delta varyantının neden olduğu hane içi bulaşmadaki artışın çok yüksek olduğunu ve neredeyse tüm aile bireylerinin Covid-19’un çeşitli semptomlarını gösterdiğini söyledi.

KARA MANTAR VAKALARI DA YÜKSELİŞTE

Öte yandan nadir bir mantar enfeksiyonu olan mukormikoz vakaları da Hindistan'da artıyor. ”Kara mantar” olarak bilinen hastalık 22 Mayıs itibariyle 8 bin 800'den fazla Covid hastasına vbulaştı ve yerel sağlık yetkililerini salgın ilan etmeye zorladı.

Bununla birlikte, Hindistan'ın salgını hafiflemeye başlarken (günlük enfeksiyonlar 7 Mayıs'taki zirvenin dörtte birinden daha azına düştü) bile delta varyantı, Tayvan, Singapur ve Vietnam gibi ülkelerde salgınlara yol açarak toplu bağışıklama çağrılarını güçlendiriyor.

AŞILAMA ORANINI ACİLEN YÜKSELTMEK GEREKİYOR

Alman politikacı ve bilim insanı Karl Lauterbach, varyantın muhtemelen önümüzdeki aylarda Almanya'da daha yaygın hale geleceğini söyledi. Twitter'da paylaşım yapan Lauterbach, “Bundan kaçınmak bana tamamen gerçekçi görünmüyor. Belirleyici faktör, ölüm oranını azaltan çok yüksek bir aşılama oranıdır."

Ancak, ortaya çıkan yeni kanıtlar delta varyantının aşının sağladığı antikorlardan kaçabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, ilaç şirketleri mevcut aşıları değiştirme veya yenilerini geliştirme baskısı altında bulunuyor. Ghafur, "Yeni aşılar, yeni varyantlar göz önünde bulundurularak hazırlanmalı. Virüsün önüne geçemeyiz, ama en azından ona ayak uydurabiliriz" dedi.