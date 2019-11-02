Hint saldırıları Keşmir'de hayatı zorlaştırıyor

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Jura, Şahkot ve Nusehri kasabaları, 20 Ekim'de Hindistan'ın yaptığı roket ve havan saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışsa da bölgede hem maddi hem de manevi kayıp çok büyük.

AA muhabirleri son olarak Hindistan'ın 20 Ekim'de terör örgütlerine ait fırlatma rampaları ve mevzilerin bulunduğu iddiasıyla vurduğu 3 kasabada gözlemlerde bulundu ve saldırıdan etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Jura'da 20 Ekim'deki saldırıda 6'sı sivil 7 kişi hayatını kaybederken biri bölgedeki okul tarafından kullanılan bina olmak üzere 4 bina tamamen yıkıldı, birçok binada ise hasar meydana geldi.

Saldırıda evi yıkılan Jura esnaf örgütü başkanı Mir Abdurraşid, evinin üç kardeş tarafından paylaşılan büyük bir ev olduğunu söyleyerek, "Ailemizden kalan bu evi üç kardeş paylaşmıştık. Bir kardeşim kendi payını okula kiraladı diğeri ise bir esnafa kiralamıştı. Saldırı sırasında esnaf evdeydi ve hayatını kaybetti ancak ailesi yoktu." diye konuştu.

Bölgedeki esnaflar da hayatını kaybeden kişinin aslen Belucistanlı olduğunu ancak 20 yıldır Azad Cammu ve Keşmir'de yaşadığını anlattı.

Saldırıda tamamen yıkılan bir diğer evin sahibi ise 5 çocuklu Mir İmtiyaz.

İmtiyaz yeni ev sahibi olamayacak kadar fakir olduğunu belirterek, "Çok fakiriz. Evimin, eşimin ve 5 çocuğumun geçimini sağlamak için pazar yerlerinde çalışıyorum. Günlük ihtiyaçlarımı bile zor karşılıyorum." dedi.

400 ÖĞRENCİNİN GİTTİĞİ OKUL VURULDU

Hint saldırılarından sadece evler ve iş yerleri değil Abdurraşid'in kardeşine ait, 400 öğrencinin gittiği okul binası da etkilendi.

Okulun asıl binası inşaat halinde olduğu için Azad Cammu ve Keşmir hükümeti tarafından kiralanan bina 20 Ekim'deki saldırıda tamamen yıkıldı.

Saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini söyleyen öğretmen Havaja Manşa, "Okulda kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı ama bütün belgeler, kayıtlar, eğitim araç ve gereçleri kullanılamaz hale geldi." dedi.

Hint havan mermileri kent ticaretinin merkezini de vurdu. Vurulan noktada yer alan birçok dükkan ile AJK Bank şubesinde büyük hasar meydana geldi.

Burada bir mobilya dükkanı bulunan Pirzade Kasım Şah, "5 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 180 bin lira) değerinde işimi kaybettim. Ne kenarda param var ne de işimi tekrar kuracak gücüm." sözleriyle kaybını anlattı.

20 SIĞINAK İNŞA EDİLDİ

Hindistan'ın 20 Ekim'deki saldırısından, hedefindeki üç yerleşim yerinde toplamda 165 ev, 38 iş yeri, 3 okul ve 15 araç kısmen ya da tamamen etkilendi. Neelum bölgesi Valisi Raja Mahmud Şahid, yaptığı açıklamada ölenlerin ailelerine 1 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 37 bin lira), yaralananlara ise 500 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 18 bin lira) destekte bulunacaklarını söyledi.

Bölge halkının Hint saldırılarından korunmak için sığınaklar inşa ettiğine değinen Şahid, "Hükümet de bölgede halkın topluca kalabileceği sığınaklar inşa ediyor. Şu ana kadar 20 sığınak inşa edildi." dedi.

Öte yandan Hint havan mermileri Neelum-Jheelum Hidroelektrik Santrali inşaatına da düştü. Baraj inşaatı ve bölgedeki bir polis noktası saldırıda hasar alırken inşaat alanında kalan Çinli mühendisler daha güvenli bölgelere taşındı.

HİNDİSTAN'IN AZAD KEŞMİR'E DÜZENLEDİĞİ İKİNCİ SALDIRI

20 Ekim'deki saldırı, bu yıl Hindistan'ın terör örgütlerini vurma iddiasıyla Pakistan kontrolündeki bir bölgeye düzenlediği ikinci saldırı oldu.

Daha önceki saldırı ise şubatta 40 Hint askerinin öldüğü Pulvama saldırısı ardından yapılmıştı ve Balakot kentindeki bir bölge Hint uçakları tarafından vurulmuştu.

Ancak Hint ordusunun şubattan bu yana sınırın kendi kontrolündeki bölgelerinden Pakistan kontrolündeki bölgeleri hedef alarak yaptığı ateşkes ihlali sayısı ise 2 bin 229.

Pakistan kaynakları bu saldırılarda 42 sivilin öldüğünü, 169 kişinin ise yaralandığını, Pakistan ordusunun karşılık vermesi sonucu ise 60 Hint askerinin öldüğünü belirtiyor.