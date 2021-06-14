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Hint tarikat lideri Ziano Chana hayatını kaybetti

Dünyanın en kalabalık ailesine sahip olduğu sanılan Ziano Chana, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde 76 yaşında hayatını kaybetti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 14:27
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Hint tarikat lideri Ziano Chana hayatını kaybetti

Dünyanın en kalabalık ailesine sahip olduğu sanılan Ziano Chana, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde 76 yaşında hayatını kaybetti. Chana'nın şeker ve hipertansiyon hastası olduğu kaydedildi.

Çok eşliliğin serbest olduğu dini bir tarikatın başında bulunan Chana'nın 38 eşi, 89 çocuğu ve 36 torunu vardı. Ölüm haberini doğrulayan Mizoram Eyaleti Başbakanı Zoramthanga, Twitter'de Chana'nın ailesine başsağlığı diledi.

Chana'nın şeker ve hipertansiyon hastası olduğu kaydedildi. Doktorlar, Chana'nın durumunun Baktawng Tlangnuam köyündeki evinde kötüleştiğini ancak hastaneye varmadan hayatını kaybettiğini belirtti.

Chana'nın dünyanın en kalabalık ailesinin başı olup olmadığını teyit etmek zor çünkü bu unvanın sahibi olduğunu iddia eden başkaları da var. Chana'nın ailesinin kaç kişi olduğunu tahmin etmek de kolay değil. Bir başka habere göre Chana'nın 39 karısı, 94 çocuğu 33 torunu ve bir torununun çocuğu vardı ve böylece toplam sayısı 181 oldu.

Ancak dünya rekorunu elinde tutsa da, tutmasa da Chana ve ailesi ilgi odağı olmuştu ve Hindistan'ın kuzeydoğusundaki köylerine turist çekiyordu. Hindistan basınındaki haberlere göre dev aile 4 katlı, 100 odalı bir evde yaşıyordu ve Chana'nın eşleri özel yatak odasının yanındaki bir yatakhanede kalıyorlardı.

Reuters haber ajansına göre 1945 doğumlu Chana, kendisinden üç yaş büyük en yaşlı eşiyle 17 yaşındayken tanıştı. Aile, Chana Pawl adlı yaklaşık 2 bin üyesi bulunan bir Hristiyan tarikatına üye.

Tarikat mensuplarının hepsi, Mizoram eyaletinin başkenti Aizawl'a 55 kilometre uzaktaki Baktawng Tlanguam köyünde, Chana'nın evinin etrafında yaşıyor.

Erkeklerin çok eşli olmasına izin veren tarikat, Chana'nın dedesi tarafından 1942 yılında kurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ziano Chana
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