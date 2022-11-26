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Hırsızlar çalacak bir şey bulayınca makatına şişe sıkıştırdı

Venezuela’nın Palo Negro kentinde ismini açıklamak istemeyen bir 79 yaşındaki bir adam dehşeti yaşadı. Hastaneye başvuran yaşlı adam hırsızların kendisinden çalacak bir şey bulamayınca sinirlendiklerini ve makatına bira şişesi soktuklarını söyledi. Adamın makatında bulunan şişe cerrahi işlemle çıkartıldı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:42
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Hırsızlar çalacak bir şey bulayınca makatına şişe sıkıştırdı



Venezuela’nın Palo Negro kentinde yaşayan 79 yaşındaki bir adam hırsızların evine zorla girdiğini ve çalacak bir şey bulamayınca sinirlendiklerini söyledi. Yaşlı adama öfkelenen hırsızlar önce bağırmaya başladı ardından ise adamın makatına bir bira şişesi koydu. 79 yaşındaki adam şişe çıkartılmadan ve durum polise bildirilmeden önce hastahaneye başvurdu. Röntgen sonuçlarında adamın makatında şişe bulan doktorlar acil ameliyat için harekete geçti.

ÇOK DERİNE İNMİŞTİ

Doktorlar yaptıkları incelemelerin sonucunda şişenin rektum duvarından derine indiğini belirterek elle çıkartılamayacağını belirtti. Genel anestezi altında ameliyata alınan adamın makatından şişe başarılı bir şekilde çıkartıldı.

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