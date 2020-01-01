Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:41
Hırvatistan AB Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

Hırvatistan, altı ay yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını Finlandiya'dan devraldı.

Hırvatistan'ın, "Zorlu Bir Dünyada Güçlü Bir Avrupa" sloganı ile yürüteceği dönem başkanlığı süresince, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun yanı sıra AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesinin belirlenmesi ve İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) gibi önemli kararların alınması bekleniyor.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, ülkesinin dönem başkanlığı süresince AB'yi büyüyen, vatandaşlarını koruyan, birbirine bağlı, yakın çevresi ve küresel anlamda açık ve iddialı bir birlik haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

AB Konseyi Dönem Başkanlığı, altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

Dönem Başkanlığını, AB'ye üye olduktan altı yıl sonra devralan Hırvatistan, görevi 30 Haziran'da Almanya'ya devredecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iraklı Milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı
Iraklı Milisler ABD Büyükelçiliği önünden çekilmeye başladı
Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı
Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı
Papa Francıs’tan elini bırakmayan kadına sert tepki
Papa Francıs’tan elini bırakmayan kadına sert tepki
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim