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Hırvatistan'da rastlanan ilk koronavirüs vakasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: '40 bin kişiyle maç izledi'

Hırvatistan'da rastlanan ilk koronavirüs vakasıyla ilgili olarak yeni gelişmel

25 Şubat 2020 Salı 17:44
Hırvatistan'da rastlanan ilk koronavirüs vakasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: '40 bin kişiyle maç izledi'
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Hırvatistan'da rastlanan ilk koronavirüs vakasıyla ilgili olarak yeni gelişmel

Sporx'in Hırvat basınından aktardığı habere göre, Hırvatistan'da koronavirüs testleri pozitif çıkan Hırvat futbolsever, virüsü Milano'da kaptı. Korkutucu olan ise, futbolseverin İtalya'ya Atalanta ile Valencia arasındaki maçı izlemek için gitmiş olması ve San Siro'da o gün 40 bin kişiyle birlikte maçı seyretmesi.

Maç günü Milano'ya giden Hırvat futbolsever, bir sonraki gün Hırvatistan saati ile sabah 8:00'da ülkeye geri dönüş yaptı. Kontrol için bekletilen futbolseverin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hırvatistan'ı endişeye sevk eden durum ise, İtalya'da çalışan birçok Hırvat'ın koronavirüsün tespit edildiği tarihler arasında iki ülke arasında seyahat ettiği gerçeği. Hırvatistan'da ülke çapında alarm verilirken, hükümetten de kısa süre içinde resmi açıklama bekleniyor.

er ortaya çıktı. Hırvat futbolseverin, Atalanta-Valencia mücadelesini seyretmek için maç günü gittiği ve bir sonraki sabah döndüğü anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
HırvatistanKoronavirüs
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