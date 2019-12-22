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Hırvatistan halkı bugün sandık başında

Hırvatistan’da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

22 Aralık 2019 Pazar 13:36
Hırvatistan halkı bugün sandık başında

Ülkede kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen, kurulan oy merkezlerinde yerel saatle 19.00’a kadar oylarını kullanabilecek.

Hırvatistan’da 4’ü bağımsız 11 adayın yarıştığı seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların bu gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.
İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda, en çok oy alan iki aday 5 Ocak 2020’de yapılacak ikinci turda yarışacak.

Hırvatistan’da 5 yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) aday gösterdiği mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic’in yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı eski Başbakan Zoran Milanovic de yarışıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan
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