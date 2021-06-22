Hırvatistan’da çığır açan keşif

Hırvatistan'da çalışma yapan arkeologlar milattan sonra 4. yüzyılın sonları ve 5. yüzyılın başlarına tarihlenen, bazıları seramik kavanozlara gömülmüş 32 insanın kalıntılarının bulunduğu bir nekropolü ortaya çıkardı.

Söz konusu keşif, Dalmaçya kıyılarındaki Hvar adasında bulunan ve, 17. yüzyıldan kalma barok tarzı bir yapı olan Radošević Sarayı'nın ön cephesinde yapıldı. Araştırmacılar, mezarların son derece iyi korunmuş olduğunu ve birçoğunun küçük seramik testiler, madeni paralar ve mutfak eşyaları gibi mezar eşyaları içerdiğini söyledi.