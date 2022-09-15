Hisleri en güçlü burçlar

Bazı insanların duyguları ve sezgileri çok güçlü olur. Bu kişiler hayatlarını hislerini kullanarak sürdürürler.

Düşündükleri her şey bir bir gerçekleşir. Hislerinizin kuvvetli olmasının aynı zamanda burcunuzla ile bir ilişkisi olabilir. Astrolojiye göre sezgileri en güçlü burçları bu yazımızda bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları astrolojide en duygusal burçlar arasında yer alır. Yengeç burçlarının doğaları gereği sezgileri ve hisleri çok güçlü olur. Herkesin duygularını hemen anlayabilirler. Bu özellikleri sayesinde karşısındaki insanın gerçekte nasıl biri olduğunu anlamak konusunda zorlanmazlar.

Yengeç burcu olanlar yüksek sezgisel güçleri nedeniyle insanların niteliklerini ve yeteneklerini daha kolay analiz eder.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu olanlar dengeli yaklaşımlarıyla çevresinde olan biten her şeyi hemen fark eder. Terazi burcunu kandırabilmenin ya da oyalamanın hiçbir yolu bulunmaz.

Terazi burçları genellikle insanlara çok şüpheci yaklaşır. Kötü bir şey hissettiklerinde asla o kişi ile yan yana bulunmazlar.

Terazi burçları çevresindeki koşulların o kadar farkındadır ki bazen bir dedektif rolünü üstlenebilirler.

AKREP BURCU

Akrep burçlarını kandırmak neredeyse imkansızdır. Akrep burçları, hayatları boyunca karşılaştıkları her olayı sorgular. Onların ciddi bir güven sorunları vardır.

Akrep burçları tanıştıkları her insandan şüphe duyar. Bu sebeple kolay arkadaşlıklar kuramaz. Akrep burcu olanların sezgileri çok güçlü olduğu için tanıştıkları insanları daha kolay analiz ederler.

BALIK BURCU

Balık burçları sezgisel yetenekleri en güçlü burçlar arasında yer alır. Balık burcu olanlar insanların düşüncelerini ve duygularını hemen hisseder. Başlarına gelebilecek iyi ya da kötü her durumu önceden hissettikleri için tedbirli davranırlar.

Balık burçları çevresindeki insanları çok iyi tanır. Bu sebeple onlardan bir şey saklamak asla mümkün olmaz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanların sosyal yönleri çok güçlü olur. İkizler burçları, arkadaş gruplarıyla bir arada olmayı ve yeni insanlar tanımayı çok sever.

İkizler burcu olanlar insanları bir kitap gibi okuyabilir. İnsanların özelliklerini ve hislerini çok iyi analiz ederler.

İkizler burcu olanlar çevresindeki tüm olan biteni ve kimsenin fark edemediği detayları iyi gözlemler. Hislerini de kullanarak hayatlarına yön verir.

YAY BURCU

Yay burcu olan kişiler her zaman yeni bilgiler öğrenmek ister. Yay burcu olanların bu öğrenme açlığı onların hislerini de çok fazla geliştirmesine yardımcı olur. Duyduğu ve bildiği şeyleri hisleri ile harmanlayan Yay burçlarını kandırmak mümkün değildir.

Yay burçları insanları değerlendirmek konusunda çok başarılı olur. Doğaları gereği çok sosyal olmalarına rağmen onların herhangi biriyle sürekli yan yana olduğunu asla göremezsiniz. Çünkü hisleri Yay burçlarını her zaman farklı alanlara doğru yönlendirir, her dönem farklı çeşitli çevreler ile bağlantı kurarlar.

Koç, Boğa, Aslan, Başak, Oğlak ve Kova atmosferlerini ölçerek neler olup bittiğini anlayabilir, ancak altıncı hissi kuvvetli değildir.