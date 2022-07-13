Hız sınırını saatte 30 kilometreye düşürüyorlar!

Birleşik Krallık ülkesi Galller, yerleşim alanlarında uygulamaya konacağı açıklanan yeni hız sınırını duyurdu.

Ülke, trafik kazalarını ve gürültü kirliliğini azaltmak, insanları yürümeye veya bisiklete binmeye teşvik etmek amacıyla, gelecek yıldan itibaren yerleşim alanlarında 30 km/s'lik hız sınırı getireceğini bildirdi.

Galler parlamentosunda alınan kararda, en yoğun caddelerde ve yerleşim yollarında halihazırda 50 km/s olarak uygulanan hız sınırınının düşürülmesi kabul edildi.

2023 EYLÜL'DE UYGULAMAYA KONACAK

Söz konusu kararla Galler dünyada hız sınırını saatte 30 kilometreye indiren ilk ülke olurken, yeni yasanın 2023 yılının Eylül ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Birleşik Krallık'taki birçok kasaba ve şehir halihazırda saatte 30 kilometre hız sınırını uygularken, karar ile ülke çapındaki tüm yollarda aynı hız sınırı uygulanacak.



30 YILDA 58 MİLYON STERLİN TASARRUF SAĞLANACAK



Galler hükümeti tarafından yapılan açıklamada, tabelalardaki ilk değişikliğin 33 milyon sterline mal olacağı, ancak önümüzdeki 30 yıl içinde acil servislerde ve hastane kabullerinde azalmayla nihayetinde 58 milyon sterlin tasarruf sağlanacağını vurguladı.

İskoçya’nın da 2025'te benzer sürüş yasalarını uygulamaya koymaya hazırlandığı aktarıldı.