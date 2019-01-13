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Hizbullah lideri kalp krizi geçirdi iddiası

Hizbullah'ın lideri hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı... Lübnan basını Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kalp krizi geçirdiğini ve hastanede tedavi altına alındığını yazdı. Henüz taraflar iddiayı doğrulamadı.

13 Ocak 2019 Pazar 00:00
Hizbullah lideri kalp krizi geçirdi iddiası

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Lübnan basınında yer alan haberlerde Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın kalp krizi geçirdiği ve geceyi hastanede geçirdiği iddia edildi. İsrael Hayom’a konuşan Lübnanlı gazeteci Jerry Mahar, “İstihbarat kaynakları bana Hizbullah’ta üst düzey bir ismin bugün hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bazı kaynaklar ise Beyrut’taki bir hastanede tedavi gören kişinni Hassan Nasrallah olduğunu dile getirdi” dedi. Gazete, Nasrallah’ın yıllardır kanserle mücadele ettiğini de öne sürdü. Henüz Lübnanlı yetkililer ya da Hizbullah tarafı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. En son Kasım ayında kamuoyunun karşısına çıkan Nasrallah, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesi eleştirmiş ve İsrail’i Lübnan’ı vurmama konusunda uyarmıştı.

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Son Güncelleme: 13.01.2019 16:19
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