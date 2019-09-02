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Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar

Lübnan'da bulunan Şii milis grubu Hizbullah ile İsrail ordusu arasında Pazar günü karşılıklı saldırılar düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:05
Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar

İsrail, Hizbullah'ın, İsrail'deki bir askeri üsse ve askeri araçlarına yönelik tanksavar roketi atışlarına, yaklaşık 100 topçu mermisiyle karşılık verdiğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirilen bu saldırının, İsrail Beyrut'ta geçen hafta bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının intikamı olduğunu açıkladı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da Cumartesi günkü açıklamasında İran'ın insansız hava aracı saldırısına 'yanıt vereceklerini' söylemişti.
İsrail de bir askeri üssüne ve askeri araçlarına yönelik saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Hizbullah saldırıda ölenler olduğunu öne sürerken İsrail ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.
İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu "Atılacak adımları değerlendiriyoruz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olunması talimatı verdim" dedi.
ULUSLARARASI TOPLUMDAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM) taraflara 'itidal çağrısı' yaparken Fransa da gerilimin tırmanmasını önlemek için 'bazı görüşmeler yapıldığını' duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında bölgede 'İran'ın vekillerinin bölgedeki istikrarı bozmalarından kaygı duyduklarını' belirtip 'İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini' söyledi.
Açıklamada "Hizbullah, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğini tehdit edecek düşmanca eylemlerden kaçınmalıdır" dendi.
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesinin sınırında tırmanan gerilimin önlenmesi için ABD ile Fransa'da üst düzey yetkililerle ve ulusalararsı toplumla temasa geçmişti.
Son günlerde İsrail - Lübnan sınırında gerilim yükseldi. Lübnan ordusu daha önce de İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasına girdikten sonra bir ormana "yangın çıkarıcı madde" attığını açıklamıştı. İsrail ordusu da yangın çıkardığını kabul etmişti. Hizbullah bu saldırıda iki üyesinin öldüğünü duyurmuştu.
İsrail, Perşembe günü İran'ı hassas güdümlü füze üretimi için Hizbullah'la işbirliği yapmakla suçlamıştı.
İran'ın da desteklediği Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail ordusu daha önce de Lübnan'a girerek Hizbullah güçleriyle çatışmıştı.
2006'da bir ay süren çatışmalarda çoğu Lübnanlı sivil olan binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hizbullah
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