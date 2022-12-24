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Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu

Hollanda hava durumu sitesi Weeronline'ın ölçümlerine göre, bu yıl ülkede 2230 saat güneş ışığı görüldüğü ve 2022'nin en güneşli yıl olduğu belirtildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 15:50
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Hollanda'da en güneşli yıl 2022 oldu



Hollanda hava durumu sitesi Weeronline'ın yaptığı açıklamada, yılın kalan günlerindeki hava durumunun da dahil edildiği hesaplamaya göre, 2022'de ülkeye 2230 saat güneş ışığı geldiği kaydedildi.

Hollanda yılda ortalama 1773 saat güneş ışığı görüldüğü ve bunun 2022'de yüzde 26 artarak bugüne kadar güneşin en fazla görüldüğü yıl olduğu vurgulandı.

Bir önceki en güneşli yılın toplam 2099,5 saatle 2003 olduğu ifade edilen açıklamada, güneşli havadaki artışın başta mart ve ağustos ayları olmak üzere yılın neredeyse tüm aylarında görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, güneşin en fazla ülkenin batı kesimlerinde görüldüğü ve 2022'nin en güneşli şehrinin yaklaşık 2400 saat ile kuzeybatıdaki Den Helder olduğu bilgisine yer verildi.

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