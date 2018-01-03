Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116052
ALTIN
159.288
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0871
EURO
4.5302
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Sivilceleri yok ediyor!
Sivilceleri yok ediyor!
Bakımlı olmanın 7 kuralı!
Bakımlı olmanın 7 kuralı
"Bu yemeği asla yalnız başınıza yemeyin"
"Bu yemeği asla yalnız başınıza...
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
banner37
banner34

Hollanda'da fırtına zarar verdi

banner35

Hollanda'da şiddetli fırtına ülkenin büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:26
Hollanda'da fırtına zarar verdi
banner10

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), saatte 130 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınadan dolayı ülkenin kuzeybatısında turuncu alarm, diğer bölgelerde ise sarı alarm verildiğini duyurdu.

Ülkede fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Gece başlayan ve bugün öğle saatlerinde hız kazanan fırtınada, evler ve binalar hasar gördü ve devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Fırtınadan ve suların yükselmesinden dolayı ülkede ilk defa en büyük beş baraj güvenlik açısından kapatıldı.

Ülkenin en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferlerinde önemli aksamalar yaşanırken, 250'nin üzerinde uçuş iptal edildi. Ülkenin pek çok yerine tren ve toplu taşıma seferlerinde de büyük aksamalar yaşandı.

Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, ayrıca römork ve karavan gibi araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a mesajlı protesto
Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a mesajlı protesto
Kopenhag polisi, 1.1 milyon euro'luk votkayı çalan hırsızları arıyor
Kopenhag polisi, 1.1 milyon euro'luk votkayı çalan hırsızları arıyor
Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası
Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim