Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
7 yeni yerel vaka
Kapat

Hollanda'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor

Hollanda'da son 24 saatte 12 bin 844 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Salgının başından bu yana en yüksek rakamı gören ülkede toplam 652 bin 525 kişi COVID-19'a yakalandı.

18 Aralık 2020 Cuma 17:46
520 Okunma
Hollanda'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) sitesinde paylaşılan verilere göre, alınan birçok önleme rağmen vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 844 artışla 652 bin 525'e yükseldi.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Önlemler sıkılaştırılmıştı

Son 24 saatte 77 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 10 bin 321'e çıktı.

Hükümet, hafta başında 19 Ocak 2021 tarihine kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda okullar dahil, tüm pazar ve mağazalar kapatılmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti
İsveç'te COVID-19'a karşı yeni tedbirler alındı
İsveç'te COVID-19'a karşı yeni tedbirler alındı
Slovakya Başbakanı Matovic’in COVID-19 testi pozitif çıktı
Slovakya Başbakanı Matovic’in COVID-19 testi pozitif çıktı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim