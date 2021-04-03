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Hollanda'da inşası devam eden cami kundaklandı

Hollanda'da inşası devam eden bir camii kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandığı bildirildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:45
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Hollanda'da inşası devam eden cami kundaklandı

Hollanda'nın Gouda kentinde inşası süren bir cami kundaklandı.

Fas İslam Derneğine bağlı inşa halindeki Esselam Camisi'nin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Farid Habibi, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Habibi, "İnşası neredeyse bitmekte olan camimize kasıtlı bir şekilde saldırıda bulunuldu. Bu korkunç bir olay. Cemaat korku ve şaşkınlık içerisinde" dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Yapılan ihbar üzerine yangının zamanında söndürüldüğü için mutlu olduklarını belirten Habibi, "Hasar çok büyük olmasa da bizim için büyük bir kayıp ve inşaat sürecinin uzaması demek." ifadesini kullandı.

Habibi, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada ise inşası süren bir caminin 40 yaşında bir kişi tarafından kundaklandığını belirtti.

Açıklamada, dün gece yerel saat ile 03.00'da yangın ile ilgili ihbar alındığı ifade edildi.

İhbarcının kimliği belirsiz bir kişinin inşası süren camiye bir cisim fırlattığını ve ardından alevlerin çıktığını gördüğü kaydedildi.

Caminin yakınlarında bulunan ve üzerinde yanık kokusu olan bir şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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